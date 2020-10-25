Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Синоптики спрогнозировали опасную погоду в 12 российских регионах
Общество
Танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на стоянку
Мир
Акула напала на мужчину у берегов Австралии
Общество
На Сахалине жильцы затопленных после циклона домов получат компенсации
Спорт
Нурмагомедов получит бонус от UFC за выступление вечера

Тело отца экс-пилота «Формулы-1» Петрова увезли с места убийства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, 61-летнего предпринимателя и депутата Выборгского района Ленинградской области, увезли с места убийства. Видео работы правоохранителей около дома бизнесмена публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как от дома предпринимателя отъезжает микроавтобус в сопровождении полицейского автомобиля.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Петрова, которое квалифицировано как заказное. На данный момент следователи устанавливают круг общения депутата, а также все обстоятельства, имеющие значение для расследования.

О смерти Петрова стало известно ранее, 24 октября. Его нашли мертвым в поселке Великое. По одной из версий, депутата убил снайпер. Есть основания считать, что в него выстрелили с другого берега реки, у которой находился дом погибшего. Сообщалось, что снайпер мог произвести выстрел, когда Петров выходил из бани, чтобы окунуться в реку. При этом сторож, сообщивший о произошедшем, выстрела не слышал.

Как сообщает Пятый канал, Александр Петров несколько раз избирался в городской совет Выборга. Ему принадлежало несколько крупных предприятий, кроме того, он являлся совладельцем ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020