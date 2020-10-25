Тело отца экс-пилота «Формулы-1» Петрова увезли с места убийства

Тело отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, 61-летнего предпринимателя и депутата Выборгского района Ленинградской области, увезли с места убийства. Видео работы правоохранителей около дома бизнесмена публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как от дома предпринимателя отъезжает микроавтобус в сопровождении полицейского автомобиля.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Петрова, которое квалифицировано как заказное. На данный момент следователи устанавливают круг общения депутата, а также все обстоятельства, имеющие значение для расследования.

О смерти Петрова стало известно ранее, 24 октября. Его нашли мертвым в поселке Великое. По одной из версий, депутата убил снайпер. Есть основания считать, что в него выстрелили с другого берега реки, у которой находился дом погибшего. Сообщалось, что снайпер мог произвести выстрел, когда Петров выходил из бани, чтобы окунуться в реку. При этом сторож, сообщивший о произошедшем, выстрела не слышал.

Как сообщает Пятый канал, Александр Петров несколько раз избирался в городской совет Выборга. Ему принадлежало несколько крупных предприятий, кроме того, он являлся совладельцем ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания».