Синоптики спрогнозировали опасную погоду в 12 российских регионах в ближайшие дни. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, самая некомфортная погода ожидает жителей Приморского края, Сахалина, Курильских островов и Камчатки. Из-за циклонической деятельности там ожидаются дождь, снег и мокрый снег, а также усиление ветра до 25–30 м/с.

Гололед, а также усиление ветра до 18–23 м/с прогнозируются на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области и в Амурской области.

Опасная погода также сложится в Сибирском федеральном округе, Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай и Тыва. Жителей этих регионов ожидают дождь, снег и гололед.

Ранее Вильфанд рассказал, что антициклон принесет в Москву сухую и теплую погоду на следующей неделе. Также он объяснил аномально теплую погоду в центре европейской части России на выходных. По его словам, дневные температуры будут превышать норму на шесть–восемь градусов в связи с влиянием теплой воздушной массы, которая сформировалась над Атлантикой и югом Средиземноморья.