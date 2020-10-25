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Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на следующей неделе

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Антициклон принесет в Москву сухую и теплую погоду на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в столице превысит норму на три-четыре градуса, передает ТАСС.

«Осадков не будет, будут часто прояснения, солнышко, что, безусловно, приятно в конце октября. В воскресенье еще ожидаем небольшие дождики, а с понедельника уже все», — сообщил метеоролог.

По словам Вильфанда, предстоящая неделя в Москве будет аномально теплой. Дневная температура достигнет 9-11 градусов, а минимальные ночные показатели — 0-5 градусов.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве прогнозируется 8-10 градусов тепла, в понедельник и вторник — 9-11 градусов тепла, в среду — 7-12 градусов тепла, в четверг и пятницу — 6-11 градусов тепла.

Ранее Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в центре европейской части России на выходных. По его словам, дневные температуры будут превышать норму на 6–8 градусов в связи с влиянием теплой воздушной массы, которая сформировалась над Атлантикой и югом Средиземноморья.

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