Прямой эфир
Сюжет:

Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в центре России на выходных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дневные температуры будут превышать норму на 6-8 градусов в течение предстоящих выходных в центре европейской части России в связи с влиянием теплой воздушной массы, которая сформировалась над Атлантикой и югом Средиземноморья. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, Москва и центр европейской части страны находился на западной периферии ложбины низкого давления, которая формирует циркуляцию поток: на западе — северные, на юге — западные, а восточной периферии — южные. В результате Москва оказалась на восточной периферии теплой воздушной массы в конце недели.

Вильфанд отметил, что в пятницу, 23 октября, в Москве максимальная температура достигала отметки в 14 градусов, 24 октября ожидается похожая погода около 13 градусов, осадков станет меньше. Воскресенье, 25 октября, станет переходным днем, будет тепло и ожидаются небольшие осадки.

Ранее 23 октября жителям Красноярска синоптики спрогнозировали холодную погоду в выходные. В городе ожидаются заморозки и снег. В Свердловской области местных жителей предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололедице.

В сентябре специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, какую погоду стоит ожидать россиянам предстоящей зимой. По его словам, аномального тепла, как зимой 2019/20, не будет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020