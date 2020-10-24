Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в центре России на выходных

Дневные температуры будут превышать норму на 6-8 градусов в течение предстоящих выходных в центре европейской части России в связи с влиянием теплой воздушной массы, которая сформировалась над Атлантикой и югом Средиземноморья. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, Москва и центр европейской части страны находился на западной периферии ложбины низкого давления, которая формирует циркуляцию поток: на западе — северные, на юге — западные, а восточной периферии — южные. В результате Москва оказалась на восточной периферии теплой воздушной массы в конце недели.

Вильфанд отметил, что в пятницу, 23 октября, в Москве максимальная температура достигала отметки в 14 градусов, 24 октября ожидается похожая погода около 13 градусов, осадков станет меньше. Воскресенье, 25 октября, станет переходным днем, будет тепло и ожидаются небольшие осадки.

Ранее 23 октября жителям Красноярска синоптики спрогнозировали холодную погоду в выходные. В городе ожидаются заморозки и снег. В Свердловской области местных жителей предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололедице.

В сентябре специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, какую погоду стоит ожидать россиянам предстоящей зимой. По его словам, аномального тепла, как зимой 2019/20, не будет.