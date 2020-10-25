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Индийская вакцина против COVID-19 может быть готова к июню 2021 года

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Индийская вакцина от коронавируса Covaxin от компании Bharat Biotech может быть готова к июню 2021 года. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил исполнительный директор этой компании Саи Прасад, пишет газета Indian Express.

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«Мы получим все разрешения, я думаю, во время второго квартала 2021 года. Мы должны будем получить данные об эффективности фазы 3 клинических испытаний в апреле, мае, июне», — сказал он.

Он также добавил, что сроки могут сократиться, если правительство даст разрешение на использование препарата в чрезвычайных ситуациях, но компания на этом не настаивает.

На этой неделе в пятницу генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса Covaxin, разработанной компанией Bharat Biotech совместно с Индийским советом медицинских исследований.

По информации газета Hindustan Times, эталонные показатели вакцины должны показать не менее 60% эффективности. Для получения одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) лекарство должно обладать эффективностью не менее 50%.

Третья фаза исследования вакцины начнется в середине ноября. 26 тысяч человек из 14 штатов Индии примут участие в проведении испытаний препарата.

17 октября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Dr. Reddy’s получили разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии. Позже стало известно, что для испытаний российского препарата в Индии будут отобраны 100 добровольцев.

Само соглашение о проведении испытаний вакцины в Индии было заключено в сентябре нынешнего года. В рамках этих договоренностей РФПИ поставит более 100 млн доз вакцины после получения одобрения от регулирующих органов Индии.

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