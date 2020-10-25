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МИД Казахстана отреагировал на обращения граждан из-за выхода фильма «Борат-2»

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Авторы продолжения фильма о Борате провоцируют официальный протест властей Казахстана, чтобы создать вокруг картины шумиху, которая поможет его создателям больше заработать. Об этом заявили в МИДе республики, комментируя обращение граждан, возмущенных картиной.

«В провокационных целях (в фильме. – Ред.) насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы. Нотный протест бессмыслен, поскольку не имеет адресата. Чем больше ажиотажа, тем больше прибыли заработают авторы фильма», — цитирует заявление ведомства Tengrinews.

В МИДе Казахстана подчеркнули, что картина «имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии».

«Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами», — добавили в ведомстве.

Борат — один из наиболее популярных персонажей в исполнении британского комика Саши Барона Коэна. Это журналист из Казахстана, приехавший в США. Во время путешествия по Америке Борат общается с местными жителями и изучает особенности их жизни. Картина «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вышла на экраны в 2006 году. Премьера второй части фильма состоялась 23 октября.

Ранее сообщалось, что продолжение фильма «Борат» может нанести существенный удар по репутации адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

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