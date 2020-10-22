Адвокат Трампа Джулиани появится в новом фильме о Борате

Продолжение фильма «Борат» британского комика Саши Барона Коэна под названием «Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан» может нанести существенный удар по репутации адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом в среду, 21 октября, сообщает The Guardian.

Адвокат главы Белого дома, сам не зная этого, снялся в фильме в июле этого года. Как пишет издание, 76-летний Джулиани в одном из отелей Нью-Йорка давал интервью журналистке, которую, как позже выяснилось, играла актриса Мария Бакалова, исполнившая в новом фильме 15-летнюю дочь Бората Тутар. После интервью лже-журналистка предложила ему выпить в спальне гостиничного номера.

Там скрытые камеры в номере зафиксировали, как Джулиани лежит на кровати, возясь с незаправленной рубашкой, и в это время врывается Борат и говорит: «Ей 15, она слишком стара для тебя».

Информация о том, что адвокат Трампа из-за британского комика Саши Барона Коэна позвонил в полицию и сообщил о вторжении странно одетого человека, появилась в июле этого года. По его словам, тот ворвался в комнату, где он давал интервью, посвященное борьбе с пандемией коронавируса в США.

«Врывается парень в безумном наряде, я бы сказал, розовом костюме трансгендера. Розовое бикини с кружевами под прозрачным сетчатым топом. Выглядело совершенно по-идиотски. У него была борода, голые ноги, и он, как по мне, не был особо привлекательным. Он заходит и начинает кричать и орать. Я подумал, что это развод или вымогательство, и связался с полицией. Он сбежал», — утверждал он. Джулиани также заявлял, что только позднее понял, что кричавший в номере человек был Коэном.

Ожидается, что новый фильм о Борате выйдет в пятницу, 23 октября.

Саша Барон Коэн воспользовался прошедшими в США дебатами между президентом Дональдом Трампом и его конкурентом Джо Байденом, чтобы выпустить своеобразный тизер предстоящего фильма. 27 сентября в Twitter был создан пародийный аккаунт правительства Казахстана. В ночь на среду, когда состоялись дебаты Трампа и Байдена, тут опубликовали видео якобы в поддержку Трампа.

28 июня Саша Барон Коэн разыграл сторонников президента США Дональда Трампа и выступил на митинге ультраправых консерваторов в Вашингтоне. Мероприятие проходило в городе Олимпия под лозунгом «Марш за наши права 3», в нем принимали участие примерно 500 человек. В свою очередь, Коэн нарядился провинциальным фермером и вызвался на сцену, где исполнил неполиткорректную песню.