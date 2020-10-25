Трамп усомнился в успехе республиканцев на всеобщих выборах в США

Президент США Дональд Трамп высказал сомнения, что Республиканская партия сумеет сохранить контроль над сенатом конгресса. С таким заявлением он выступил на закрытом мероприятии со спонсорами фракции. Об этом в субботу, 24 октября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой источник, присутствовавший на встрече.

«На самом деле я думаю, что с сенатом сложно. <...> Я не могу помогать некоторым из них. Я не хочу помогать некоторым из них», — сказал, по словам собеседника издания, Трамп.

Речь якобы шла «о паре» законодателей. При этом, по информации газеты, президент выразил мнение, что республиканцы сумеют вернуть себе контроль над палатой представителей, где сейчас большинство принадлежит Демократической партии.

Однако представитель Национального комитета республиканцев сената Джесси Хант опроверг информацию о том, что Трамп не поддерживает кого-то из однопартийцев в верхней палате конгресса.

«У контролируемого республиканцами сената и президента Трампа были отличные партнерские отношения в течение последних четырех лет, о чем свидетельствует тот факт, что (верхняя) палата в ближайшие дни намерена утвердить третьего человека, выдвинутого Трампом на место в Верховном суде», — приводит газета слова Ханта.

На данный момент республиканцам принадлежат 53 места в сенате, а демократам — 47.

24 октября Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах, свой голос он отдал на участке в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). После того как глава Белого дома опустил бюллетень в урну, он заявил журналистам, что проголосовал за «парня по имени Трамп». Он выразил уверенность в своей победе.

Ранее стало известно, что более 50 млн американцев уже проголосовали досрочно. Из них 35 млн граждан отдали свой голос по почте, а 15 млн пришли на избирательные участки.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Джозеф Байден.