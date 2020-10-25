Нурмагомедов провел бой с Гэтжи со сломанной ногой
Одержавший победу над американцем Джастином Гэтжи в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провел бой со сломанной ногой. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт, комментарий которого приводит журналист телеканала ESPN Марк Раймонди в Twitter.
По словам Уайта, поклонникам удалось увидеть бой Нурмагомедова сегодня после того, через что он прошел. Три недели назад российский боец сломал ногу и попал в больницу с переломом двух пальцев и кости в ступне.
Нурмагомедов победил американца удушающим приемом во втором раунде и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Свой последний поединок он посвятил отцу и заявил о завершении карьеры.
Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.
Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.