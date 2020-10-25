Нурмагомедов провел бой с Гэтжи со сломанной ногой

Одержавший победу над американцем Джастином Гэтжи в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провел бой со сломанной ногой. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт, комментарий которого приводит журналист телеканала ESPN Марк Раймонди в Twitter.

По словам Уайта, поклонникам удалось увидеть бой Нурмагомедова сегодня после того, через что он прошел. Три недели назад российский боец сломал ногу и попал в больницу с переломом двух пальцев и кости в ступне.

White on Khabib: What this guy has been through, we're all lucky that we got to see him fight tonight. Apparently, he was in the hospital and he broke his foot three weeks ago. So he has two broken toes and a bone in his foot that's broken. That's what his corner told me. #UFC254 — Marc Raimondi (@marc_raimondi) October 24, 2020

Нурмагомедов победил американца удушающим приемом во втором раунде и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Свой последний поединок он посвятил отцу и заявил о завершении карьеры.

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.