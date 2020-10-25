Потерпевшие по делу Ефремова потребовали возмещения за похороны

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в гражданском иске требует выплатить 111 тыс. рублей, которые были потрачены на его похороны. Об этом рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» адвокат потерпевших Александр Добровинский в субботу, 24 октября.

По его словам, в Хамовнический суд Москвы был подан иск на сумму 3 млн 111 тыс. рублей. Таким образом, потерпевшие требуют по 1 млн рублей на каждого человека и 111 тыс. рублей как возмещение потраченных на похороны Сергея Захарова средств.

Также Добровинский уточнил, что Михаил Ефремов данный иск видел и смог прочитать его в СИЗО.

21 октября сообщалось, что Ефремов выплатил компенсации троим потерпевшим. Младшему сыну, супруге и старшему брату погибшего перевели по 1 млн рублей. По словам адвоката актера Петра Хархорина, в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы должен быть закрыт.

Добровинский сообщал, что не будет отзывать иски из-за невыплаты части требуемой суммы.

15 октября стало известно, что Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред Виталию, старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Актера признали виновным в аварии и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, его лишили водительских прав на три года после освобождения.

В июне внедорожник Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Водитель отечественного автомобиля умер в больнице.