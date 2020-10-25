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В Донбассе в аварии погиб командир батальона «Призрак»

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В Луганске в субботу, 24 октября, в ДТП погиб командир 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» (позывной Добрый) Алексей Марков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

Известно, что вместе с Марковым в автомобиле была его жена. Другие обстоятельства аварии не уточняются.

Алексей Марков возглавил «Призрак» после гибели его создателя Алексея Мозгового в мае 2015 года. Взвод основали в Луганске в период протестных акций в апреле 2014 года для самообороны. Спустя некоторое время отряд увеличился до батальона. Позже батальон включили в состав народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

16 октября в Донецке открыли мемориал командиру батальона ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсену Павлову, известному под позывным Моторола.

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