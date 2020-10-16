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В столице ДНР установли памятник командиру ополчения Мотороле

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Мемориал командиру батальона ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Арсену Павлову, известному под позывным Моторола, открыли 16 октября в Донецке. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

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Открытие памятника приурочили к четвертой годовщине со дня гибели комбата. Бюст установлен на Аллее Героев в донецком парке имени Ленинского Комсомола.

Павлов изображен в парадной форме с медалями и орденами, полученными за боевые заслуги в Донбассе. На постаменте расположена табличка с годами его жизни и надписью: «Моя задача — защитить народ, который сделал свой выбор».

Первый командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Моторола погиб 16 октября 2016 года в Донецке, подорвавшись на мине, установленной в лифте дома, где он жил. 9 февраля 2018 года в ДНР заявляли, что личности убийц установлены.

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