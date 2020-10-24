За сутки в Москве скончались 68 пациентов с выявленным COVID-19

В Москве за прошедшие сутки скончались 68 пациентов с кopонавируcной инфекцией. Об этом оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил в субботу, 24 октября.

Всего с начала пандемии в столице число летальных случаев достигло 6380.

За время пандемии коронавируса в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах, из них за минувшие сутки 16 521. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровели 1 130 818 человек.

Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве (4453), Санкт-Петербурге (713) и Московской области (480).

24 октября эксперт назвал несколько регионов России с наиболее тяжелой ситуацией по заболеваемости коронавирусом. В целом по стране, отметил он, ситуация ухудшилась с сентября: согласно статистической карте, в «зеленой» зоне затухания эпидемии не осталось ни одного региона.

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 42 млн. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 42 024 647. Умерли 1 140 978 пациентов, выздоровели свыше 28 млн заболевших.

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