В МЧС подтвердили спасение 10 моряков с танкера в Азовском море

С танкера «Генерал Ази Асланов», на котором произошел взрыв, были эвакуированы 10 человек, еще троих моряков ищут. Об этом 24 октября сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

«10 человек эвакуированы на буксир «Сириус», проводятся поисковые работы трех человек, а также обследование судна. Открытого горения на судне нет», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на судне остаются четыре человека. Состояние спасенных моряков оценивается как удовлетворительное, медицинское вмешательство им не требуется. Капитана танкера опрашивают для выяснения причин произошедшего.

По данным Росморречфлота, танкер не мешает проходу судов по Керченскому проливу. Судно находится в 13 милях от берега, оно накренилось, предстоит борьба за его живучесть. На место направлены три спасательных судна, а также транспортные следователи. Сейчас там находится проходившее мимо судно «Братск».

В спасательной операции задействованы 102 человека и 14 единиц техники, сообщали ранее в МЧС.

Взрыв произошел, когда судно прошло через Керченский пролив. Известно, что танкер под российским флагом следовал пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. По предварительным данным, сдетонировали взрывоопасные пары.

По словам источника, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.