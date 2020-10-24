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Источник рассказал о состоянии спасенных с танкера в Азовском море

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Состояние спасенных моряков танкера «Генерал Ази Асланов», на котором произошел взрыв, оценивается как удовлетворительное. Об этом 24 октября заявил источник ТАСС в экстренных службах Краснодарского края.

Собеседник агентства отметил, что медицинское вмешательство морякам не требуется. На данный момент капитана судна опрашивают для выяснения причин произошедшего.

В пресс-службе Росморречфлота добавили, что были спасены 10 человек, еще трое прыгнули за борт, ведутся их поиски. Танкер не мешает проходу судов по Керченскому проливу. Судно находится в 13 милях от берега, оно накренилось, предстоит борьба за его живучесть. Открытого горения нет. На место направлены три спасательных судна, также на месте находится проходившее мимо судно «Братск».

В спасательной операции задействованы 102 человека и 14 единиц техники, сообщали ранее в МЧС.

Также к месту происшествия выдвинулись транспортные следователи для выяснения причин инцидента, сообщили в Московском межрегиональном управлении СК на транспорте.

Взрыв произошел, когда судно прошло через Керченский пролив. Известно, что танкер под российским флагом следовал пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. По предварительным данным, сдетонировали взрывоопасные пары.

По словам источника, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.

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