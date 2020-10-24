В «Роскосмосе» прокомментировали задержание директора КЦ «Восточный»

Задержание главы космического центра «Восточный» Романа Бобкова не повлияет на график строительства космодрома. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса» в субботу, 24 октября.

«Задержание директора филиала АО «ЦЭНКИ» космический центр «Восточный» Романа Бобкова никак не повлияет на график строительства космодрома. Стройка идет по графику», — передает сообщение ТАСС.

Ранее в этот день стало известно об аресте Бобкова на два месяца. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу.

Также 24 октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгения Рогозу и объявил выговоры гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку.

Охлопков является непосредственным начальником Бобкова. Рогоза возглавлял дирекцию по строительству космодрома Восточный с апреля 2019 года.