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В «Роскосмосе» прокомментировали задержание директора КЦ «Восточный»

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Задержание главы космического центра «Восточный» Романа Бобкова не повлияет на график строительства космодрома. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса» в субботу, 24 октября.

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«Задержание директора филиала АО «ЦЭНКИ» космический центр «Восточный» Романа Бобкова никак не повлияет на график строительства космодрома. Стройка идет по графику», — передает сообщение ТАСС.

Ранее в этот день стало известно об аресте Бобкова на два месяца. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу.

Также 24 октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгения Рогозу и объявил выговоры гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку.

Охлопков является непосредственным начальником Бобкова. Рогоза возглавлял дирекцию по строительству космодрома Восточный с апреля 2019 года.

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