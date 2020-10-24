Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгения Рогозу, сообщает пресс-служба госкорпорации 24 октября.

«Решением Дмитрия Рогозина был уволен генеральный директор ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгений Рогоза», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Также Рогозин объявил выговоры гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку, говорится на сайте госкорпорации.

Ранее в этот день стало известно об аресте на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу руководителя космодрома Восточный — директора космического центра «Восточный» филиала АО «ЦЭНКИ» Романа Бобкова, пишет «РИА Новости».

Охлопков является непосредственным начальником Бобкова. Рогоза возглавлял дирекцию по строительству космодрома Восточный с апреля 2019 года.

В августе сообщалось об аресте экс-главы РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимира Солнцева и других сотрудников по подозрению в мошенничестве.