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Число жертв в результате взрыва в Кабуле возросло до 29

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По меньшей мере 29 человек погибли, еще 72 пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу, 24 октября, в западной части столицы Афганистана Кабула. Об этом сообщает ТАСС.

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При этом отмечается, что официально власти заявили о 18 погибших и 48 пострадавших.

Изначально в МВД Афганистана сообщали, что жертвами взрыва стали по меньшей мере 10 человек, еще не менее 20 получили ранения.

Взрыв произошел около учебного заведения. По предварительным данным, атаку совершил террорист-смертник, пытавшийся зайти в образовательный центр.

Запрещенное в РФ движение «Талибан» отрицает свою причастность к произошедшему.

18 октября прогремел взрыв рядом с полицейским участком в городе Фирозкох на западе Афганистана. В результате погибли 10 человек.

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