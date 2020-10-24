Не менее 10 человек погибли при взрыве в Афганистане

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 20 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле. Об этом в субботу, 24 октября, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны Акмала Самсора.

Уточняется, что взрыв прогремел примерно в 16:30 около учебного заведения на западе столицы.

По данным телеканала, никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Запрещенное в РФ движение «Талибан» отрицает свою причастность к происшествию.

Факт взрыва подтвердил представитель МВД Афганистана.

18 октября произошел взрыв рядом с полицейским участком в городе Фирозкох на западе страны. В результате погибли десять человек.

Ранее, 9 сентября, на первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха было совершено покушение в Кабуле, политик не пострадал.