Десять человек погибли при взрыве возле полицейского участка в Афганистане
Не менее 10 человек погибли при взрыве возле полицейского участка в городе Фирозкох на западе Афганистана. Об этом 18 октября сообщил местный телеканал 1TV.
По словам представителя местной полиции, взорвалась заминированная машина, припаркованная неподалеку.
В результате взрыва 20 человек получили ранения.
Ранее, 9 сентября, на первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха было совершено покушение в Кабуле, политик не пострадал.