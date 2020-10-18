Десять человек погибли при взрыве возле полицейского участка в Афганистане

Не менее 10 человек погибли при взрыве возле полицейского участка в городе Фирозкох на западе Афганистана. Об этом 18 октября сообщил местный телеканал 1TV.

По словам представителя местной полиции, взорвалась заминированная машина, припаркованная неподалеку.

В результате взрыва 20 человек получили ранения.

Ранее, 9 сентября, на первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха было совершено покушение в Кабуле, политик не пострадал.