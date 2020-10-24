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Эрдоган предрек «конец Европы» в случае дальнейших нападок на мусульман

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Европа «готовит свой конец», «открыв фронт против мусульман», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 октября.

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Таким образом турецкий лидер прокомментировал инцидент, произошедший 21 октября в мечети Мевляна в Берлине. В ходе спецоперации немецкие силовики ворвались в мечеть во время молитвы и ходили в ботинках по молитвенным коврикам, пишет «РИА Новости».

«Совершая такие нападки на права мусульман, которые являются гражданами (стран Европы. — Ред.), европейский фашизм перешел в новую фазу. Европа готовит свой собственный конец фронтом, который она открыла против мусульман», — сказал Эрдоган в ходе выступления в городе Кайсери, трансляция которого велась в Twitter турецкого лидера.

Он заявил, что если Европа не избавится от «исламофобии», то эта болезнь разрушит Европу изнутри.

Также в ходе выступления Эрдоган прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании в стране «просвещенного ислама». Турецкий лидер посоветовал французскому коллеге «лечить свою психику», добавив, что «европейский фашизм вышел на новый уровень».

Макрон, выступая с речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, представил перечень мер, включающих ужесточение контроля за финансами мечетей. Также он предложил обратить особое внимание на обучение детей и создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.

Спустя две недели после выступления Макрона в пригороде Парижа было совершено нападение на учителя, которое было расценено как «теракт исламиста».

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