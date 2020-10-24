Посольство США в Минске призвало сограждан запастись едой и деньгами

Американцам, находящимся в Белоруссии, порекомендовано запастись едой и деньгами, а также избегать массовых мероприятий. С таким заявлением выступило посольство США в республике в субботу, 24 октября, на фоне объявленного экс-кандидатом в президенты Республики Беларусь Светланой Тихановской «народного ультиматума».

«Посольство призывает граждан США избегать публичных демонстраций, осознавать свое окружение и то, что собрания, призванные носить мирный характер, могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие. Кроме того, эти действия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, задержки движения», — говорится в сообщении.

На фоне этого в посольстве призвали своих граждан обеспечить себе «как минимум трехдневный запас еды, воды, лекарств, денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций», а также иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или штампом о безвизовом въезде.

Тихановская выдвинула ультиматум действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко 13 октября. Так, в случае, если до 25 октября власти страны не выполнят ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция намерена организовать всеобщую забастовку на предприятиях, заблокировать дороги и призвать своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12%, и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.