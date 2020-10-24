Захарова напомнила НАТО об освободителях Европы во Второй мировой войне

Слова главы оперативного командования «Север» сил НАТО в Европе немецкого генерал-лейтенанта Йорга Фольмера об отношении альянса к Москве свидетельствуют о том, что в блоке забыли, кто принес свободу европейским народам во время Второй мировой войны. Об этом в субботу, 24 октября, написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

21 октября было опубликовано интервью Фольмера газете Dagens Nyheter, в котором он обвинил Россию в попытке рассорить НАТО и Швецию. Также он отметил, что с учетом общей истории страны альянса не считают РФ врагом, но воспринимают в качестве противника.

«С учетом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше ее знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. «Альпы и Дунай помнят», кто «народам Европы свободу принес», а вот натовцы заговариваться начали», — написала Захарова.

Ранее, 23 октября, представитель российского МИДа оценила проект оборонной стратегии Швеции, который был представлен на рассмотрение парламента министром обороны страны. По словам Захаровой, документ, рассчитанный на 2021–2025 годы, предусматривает резкое наращивание военных статей бюджета, при этом Москва в проекте упоминается в основном как потенциальный источник угроз шведской безопасности.

Захарова подчеркнула, что на севере Европы нет конфликтов, требующих военного решения. При этом Россия открыта к диалогу по укреплению безопасности и стабильности со всеми партнерами в этом регионе, что неоднократно отмечалось в контактах со Швецией, отметила она.