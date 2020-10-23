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Захарова оценила проект оборонной стратегии Швеции

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Представленный 15 октября на рассмотрение парламента министром обороны Швеции проект оборонной стратегии на 2021–2025 годы, в частности, предусматривает резкое наращивание военных статей бюджета. Об этом в пятницу, 23 октября, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

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«Безусловно, определение стратегии в области обеспечения национальной безопасности — суверенное право Швеции», — подчеркнула она. Однако повышение военных расходов не может не настораживать. Тем более что в документе не исключен сценарий вооруженного нападения на Швецию, а Россия называется в нем более 100 раз.

При этом Москва упоминается в основном как потенциальный источник угроз шведской безопасности.

«Надуманные антироссийские фобии — не в последнюю очередь результат целенаправленного давления на Стокгольм извне, прежде всего со стороны Североатлантического альянса, который, по нашим оценкам, ответственен за нагнетание напряженности и эскалацию военной деятельности в регионе Северной Европы — до недавнего времени одном из самых стабильных в мире», — отметила дипломат.

По ее убеждению, на севере Европы нет конфликтов, которые требовали бы военного решения. Москва открыта к диалогу по укреплению безопасности и стабильности со всеми партнерами в этом регионе, что неоднократно отмечалось в контактах со Швецией.

В апреле в Швеции депутаты призвали ввести санкции против России в Парламентской ассамблее Совета Европы. По мнению авторов инициативы, после восстановления полномочий российской делегации Москва «игнорирует решения, принятые в Совете Европы и в других международных институтах».

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