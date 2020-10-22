Цветы свободы: в Италии открыли монумент советскому партизану

Пока по европейским мегаполисам катится волна десоветизации, в маленьком итальянском городке Кальдьеро в окрестностях Вероны открыли памятник советскому партизану Владимиру Тулиско. Он погиб в перестрелке с отступающими нацистами уже в конце Великой Отечественной — в апреле 1945-го. Монумент поставили на центральной площади города — рядом с другой, знаковой для местных жителей скульптурой — в память жертвам войны. Всего на территории Италии погибли 800 солдат Красной армии и советских граждан, участвовавших в антифашистском движении, отметил приехавший на церемонию открытия памятника посол РФ в Италии Сергей Разов.

Гимн и молитва

Уже за час до церемонии открытия на площади собралось несколько десятков жителей. По меркам Кальдьеро, где официально проживает 6 тыс. человек, большая часть которых работает в крупных городах региона Венето, — это абсолютно массовое мероприятие. Итальянцы не склонны к меланхоличности, — памятник представили публике под аккомпанемент национальных военных гимнов — музыке, хотя и торжественной, но жизнерадостной и динамичной.

И всё же, несмотря на мажорные ноты, настроение людей на площади были пронизаны сакральностью. Италия — центр католичества, и события такого рода неотделимы от религиозности — особенно в небольших городах, где традиции стоят едва ли не на первом месте. Поэтому выступлениям официальных лиц и гостей в честь открытия памятника предшествовало Padre nostro — чтение жителями и местным священником «Отче наш».

Владимир Тулиско относится к героям, чьи истории впоследствии мифологизируются. Его судьба одновременно типична, трагична и необычайно романтична.

Согласно данным, которые приводит Михаил Талалай в книге «Советские партизаны в Венето: взгляд из нового века», Владимир Тулиско родился в 1923 году в Харькове. Летом 1944 года он оказался в числе военнопленных в районе Тренто.

Но ему удалось бежать, после чего Тулиско присоединился к партизанской дивизии «Пазубио» в местечке Кракки в горах Лессини близ Вероны. Среди итальянцев он получил боевое прозвище Вилли.

Цветок партизану

Вилли погиб в перестрелке с отступающими на север немцами на окраине Кальдьеро 25 апреля 1945 года. В этот самый день другой отряд партизан вошел в Милан, что и стало для итальянцев их Днем победы.

Его тело в винограднике нашла местная девочка, 12-летняя Мария Бертилла Марин.

— Я увидела молодого человека, который лежал под виноградниками. Он скорчился от боли, его лицо было всё покрыто кровью. Меня это впечатлило на всю жизнь. И простым жестом, которым я могла его почтить, были цветы, которые я каждый день носила ему на могилу, — не смогла сдержать слез синьора Марин, также выступавшая на церемонии.

Вилли похоронили на третий день, когда закончились бои, и Тулиско можно было предать земле на местном кладбище, не опасаясь разделить с ним могилу. С тех пор и до сего дня Мария Марин каждое воскресенье приходит к нему и приносит цветы.

Эта история и запечатлена на памятнике — мраморном барельефе в форме круга, созданном итальянским скульптором Маттео Каваиони и российским мастером Надей Голышевой. «Это цветок партизану», — гласит надпись на монументе на русском и итальянском языках.

Мы не хотели создавать классическую военную скульптуру, заявил «Известиям» куратор проекта Лучано Маджи. Она должна была транслировать идеи гуманизма и производить скорее трогательное, чем пафосное впечатление. Окружность, в которую вписан барельеф, означает жизнь, изломы по его краям — ее хрупкость. В центре скульптуры цветы мака — это символ итальянского сопротивления, и именно их Мария Марин носила на могилу.

Освободители Европы

В России говорят, что человек жив до тех пор, пока о нем сохраняется память, с такими словами к итальянцам обратился посетивший мероприятие посол РФ в Италии Сергей Разов. Дипломат напомнил, что более 5 тыс. солдат Красной армии и советских граждан участвовали в антифашистском движении на территории Италии, 800 из них погибли. Посол поблагодарил итальянских специалистов и общественных деятелей за сбор исторических сведений и документов о событиях тех лет.

— Когда в некоторых государствах Европы, к сожалению, разрушают памятники советским солдатам-освободителям, чернят историю Великой Победы, пытаются представить белое черным, а черное белым, в маленьком итальянском городке большая группа честных и порядочных людей проводит церемонию открытия памятника советскому герою, партизану — освободителю Европы, — подчеркнул Сергей Разов.

Хотя советский юноша потерял жизнь на чужой земле, «он обрел здесь вечную память», заявил мэр Кальдьеро Марчелло Ловато.



В 2010 году городское кладбище было реорганизовано, и останки Вилли эксгумировали и поместили во временное хранилище. Благодаря помощи председателя совета директоров АО «Банк Интеза», главы культурной ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико тело Владимира Тулиско было перезахоронено на местном кладбище. Выступая на открытии памятника, синьор Фаллико подчеркнул: нацизм удалось победить благодаря тому, что страны сплотились и оставили в стороне разногласия. Во время пандемии, по его мнению, необходимо сделать то же самое — только вместе ее можно преодолеть.