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В сербском Бочаре открыли памятник погибшим красноармейцам

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Церемония открытия отреставрированного памятника советским воинам прошла в сербском городе Бочар (муниципалитет Нови-Бечей), в 135 км к северу от столицы страны Белграда. Об этом сообщает ТАСС 4 октября.

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Открытие памятника было приурочено к празднованию освобождения города от нацистов 4 октября 1944 года и 75-летию Победы во Второй мировой войне. В церемонии приняли участие представители посольства России в Сербии, сотрудники Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, представители компании АО «Газстройпром», благоустроившей место расположения памятника, а также руководство муниципалитета Нови-Бечей, патриотические организации и местные жители.

На восстановленном памятнике высечены имена двух красноармейцев — Автушенко Дмитрия Ивановича и Ямпола Николая Константиновича.

Глава муниципалитета Саша Максимович на церемонии отметил, что Бочар и Нови-Бечай были освобождены благодаря подвигу советских солдат и сербских борцов за свободу. «Самый большой грех человечества — это забвение. Если мы забудем ужасы Второй мировой войны, то они вновь повторятся, поэтому мы обязаны помнить о подвиге освободителей всегда», — сказал он.

По словам заместителя директора «Русского дома» Евгения Демина, «такого отношения к памяти советских солдат, как в Сербии, нет больше нигде в мире». Он подчеркнул, что сербы и россияне вместе боролись за свободу и теперь вместе хранят память об этой войне.

Проект восстановления военных мемориалов погибшим красноармейцам на территории Сербии проходит в рамках культурно-гуманитарной Акции мира и согласия, проводимой в юбилейный год Великой Победы по инициативе представительства Россотрудничества в Сербии.

Ранее, в июне, президент Сербии Александр Вучич побывал на военном параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вучич подчеркнул важность сохранения исторической правды о Второй мировой войне и признался, что находиться на Параде Победы в Москве для него было большой честью. В параде также приняли участие 75 военнослужащих сербской гвардии.

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