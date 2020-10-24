В Крыму заявили о заблуждениях Трампа насчет полуострова

Американский лидер Дональд Трамп заблуждается насчет причин присоединения Крыма к России. Полуостров вышел из состава Украины из-за стремления его жителей вернуться на историческую родину. Такое заявление сделал глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее в ходе дебатов со свом конкурентом на грядущих президентских выборах демократом Джо Байденом Трамп заявил, что предыдущая администрация США виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией.

«Дональд Трамп заблуждается насчет Крыма и роли США в воссоединении полуострова с Россией. Истинной и главной причиной ухода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию. Думаю, если Трамп посетит когда-то Крым, то сможет в этом убедиться лично», — заявил Гемпель, которого цитирует «РИА Новости».

Он подчеркнул, что госпереворот и смена власти на Украине в 2014 году, которые поддерживал Запад, лишь ускорили процесс возвращения полуострова.

«Для идеологов цветных революций стала неожиданностью активность крымчан в 2014 году. Планам США по созданию в Крыму своей зоны влияния не удалось сбыться», — заключил он.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что Краснодарский край и Крым стали лидерами продаж туров по итогам первой недели второго этапа программы кешбэка. При этом эти же регионы занимали лидерство в продажах путешествий и летом, в ходе первого этапа акции туристического кешбэка.

Крым стал частью России по результатам референдума, который состоялся в 2014 году. Киев не признает итоги голосования. Москва же неоднократно заявляла, что процесс прошел в полном соответствии с нормами международного права. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности региона «закрыт навсегда».