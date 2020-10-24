Систему маркировки лекарств в РФ переведут в уведомительный режим работы

Система маркировки лекарств в России будет временно переведена в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене, задержек при покупке лекарств не произойдет. Об этом заявил в субботу, 24 октября, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

В сообщении, опубликованном Минпромторгом, говорится, что сейчас есть проблемы, которые связаны с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.

«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет «отпускать» товар сразу, не дожидаясь «ответа» системы маркировки», — сказал Мантуров.

Он добавил, что граждане России не столкнутся с задержками во время приобретения лекарств.

«Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку», — резюмировал Мантуров.

Ранее, 23 октября, депутаты от ЛДПР предложили ввести временный мораторий на введение системы мониторинга движения лекарственных препаратов до стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Они призвали отменить уже вынесенные штрафы аптечным организациям за нарушение порядка и сроков предоставления сведений в систему.