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В Госдуме предложили мораторий на маркировку лекарств из-за ситуации с COVID-19

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Депутаты от ЛДПР предложили 23 октября ввести временный мораторий на введение системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) до стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Соответствующее письмо они направили вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

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«Просим Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность введения временного моратория на применение системы МДЛП в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и сезонного всплеска ОРВИ до момента устойчивой эпидемиологической обстановки и стабильного функционирования системы МДЛП», — цитирует «РИА Новости» данное обращение.

Кроме того, парламентарии предлагают отменить уже вынесенные штрафы аптечным организациям за нарушение порядка и сроков предоставления сведений в систему.

«Очевидно, что нынешний процесс маркировки работает крайне нестабильно. Этот еще не отлаженный механизм идет вразрез с эпидемиологическими реалиями в России. <…> Все необходимые медикаменты присутствуют на складах поставщиков лекарственных препаратов, но их просто не могут реализовать аптекам ввиду проблем с новой системой маркировки», — отметила одна из авторов обращения депутат Госдумы Елена Строкова.

В конце июля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заверил, что обязательная маркировка лекарств не приведет к их дефициту или росту стоимости.

В середине июля шесть ассоциаций фармпроизводителей попросили упростить процедуру ввода в оборот немаркированных медикаментов, чтобы избежать перебоев с лекарствами.

Цифровая маркировка лекарственных препаратов стартовала в России с 1 июля. Вместе с тем произведенным до июля текущего года немаркированным лекарствам разрешилось находиться в обороте до окончания срока годности, пишет «Газета.ру».

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