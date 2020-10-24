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Бывший советник премьера Британии рассказал о негласных мерах против России

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Правительство Великобритании принимало негласные меры против России. Об этом в субботу, 24 октября, рассказал экс-советник британского премьер-министра Бориса Джонсона Марк Седвилл в интервью Times.

Так, по его словам, после инцидента в Солсберри Лондон не ограничился высылкой российских дипломатов и санкциями, о которых было объявлено официально.

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«Мы приняли ряд непубличных мер, в том числе касавшихся незаконного вывода денег из России, и также негласных мер, о которых я, само собой, рассказать не могу», — заявил политик.

При этом, отвечая на вопрос, почему Британия до сих пор не применила против РФ декларируемый потенциал для осуществления мощных кибератак, Седвилл заявил: «То, что вы этого не видите, не значит, что мы этого не делаем».

Однако он подчеркнул, что «незаконных операций» Лондон не проводит.

«Для нас важно иметь свободу маневра в серой зоне и эффективно ей пользоваться. Нельзя отдавать инициативу нашим противникам. Есть уязвимые точки, которые мы можем использовать, просто мы не всегда об этом говорим», — сказал Седвилл.

Ранее, 22 октября, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в преддверии выборов в США ждет новой волны обвинений в адрес РФ со стороны Лондона и Вашингтона, которые ранее на этой неделе обвинили российские спецслужбы в осуществлении кибератак.

Келин отметил, что у него складывается впечатление, что речь идет о скоординированной кампании, которая будет проходить в несколько волн. Дипломат считает, что это разогрев, который в данный момент необходим в США перед предстоящими там выборами президента.

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