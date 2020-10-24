Гастроэнтеролог предупредила об опасности колбасы

Чрезмерное употребление колбасы опасно для здоровья, заявила гастроэнтеролог Инна Мазько.

Она подчеркнула, что в состав данного продукта входят соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители и нитриты.

«Мяса в колбасе, в лучшем случае, до 40%. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и т.д.», — цитирует Мазько сайт kp.ru.

Врач отметила, что для окраски колбасы применяют нитриты. Если их употреблять постоянно, появляется риск развития онкозаболеваний. Фосфаты нарушают усвоение кальция, что может стать причиной появления остеопороза или рахита.

Однако, по словам Мазько, есть колбаса, при производстве которой применяются натуральные ингредиенты. К примеру, в кровяной колбасе содержится много железа, такой продукт помогает бороться с анемией. Колбаса из мяса птицы и говядины содержит мало жиров и служит отличным источником белков.

Ранее, 19 октября, диабетолог, врач высшей категории Ольга Демичева заявила, что на развитие сахарного диабета влияет избыточная масса тела. Она отметила, что от чрезмерного употребления сладкого сахарный диабет не развивается. При этом она добавила, что употребление сладостей приводит не только к набору веса, но и к зубной боли.