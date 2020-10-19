Эндокринолог не стала связывать сахарный диабет с употреблением сладкого

На развитие сахарного диабета влияет избыточная масса тела, заявила в понедельник, 19 октября, диабетолог, врач высшей категории Ольга Демичева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«От чрезмерного употребления сладкого сахарный диабет не случается. Это миф. Заболевание диабетом II типа, которое сильно распространился в последние годы, ассоциировано напрямую с ожирением. Чрезмерное употребление кондитерских изделий, сладостей, жирных продуктов может приводить к ожирению. Злоупотреблять продуктами, содержащими много сахаров, значит рисковать массой тела и качеством зубов», — сказала специалист.

Комментируя инициативу отучать россиян от чрезмерного употребления сладкого с помощью специальной маркировки на товарах, Демичева заявила, что необходимо согласовывать программы оздоровления нации со специалистами.

«В США есть госпрограмма, по которой происходит обогащение молока витамином D. Если бы такая программа была принята, это была бы хорошая массовая профилактика, она бы работала. А мы говорим о маркировке кондитерских изделий, это не работает», — отметила врач.

Ранее в понедельник сообщалось, что Институт развития правового общества предложил маркировать еду и напитки, где содержание сахара превышает 5 г на 100 г продукта. Авторы документа указали, что избыток сахара в пище может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, ожирению, онкологии. Инициатива поступила главам Минпромторга и Минздрава.