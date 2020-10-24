В России выявили 16 521 случай коронавируса за сутки

16 521 новый случай коронавируса зафиксировали в России за минувшие сутки. Об этом в субботу, 24 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 567 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве (4453), Санкт-Петербурге (713) и Подмосковье (480).

Всего в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровели 1 130 818 человек.

Ранее в этот же день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — в начале весны следующего года. По его словам, обычно от начала подъема заболеваемости ожидается максимальный рост на протяжении 28 дней, то есть двух инкубационных периодов, «поэтому первая декада ноября должна расставить всё по своим местам».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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