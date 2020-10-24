Раскрыт создатель американского истребителя шестого поколения

Наиболее вероятным создателем американского истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) для Военно-воздушных сил (ВВС) США является военно-промышленная компания Lockheed Martin. Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

По информации журнала, финансовый директор Lockheed Martin Кен Поссенриде намекнул, что компания на данный момент работает над новой авиационной программой. Предположительно, это может быть новый секретный истребитель ВВС.

При этом издание напомнило, что во время состоявшегося в октябре разговора с аналитиками Уолл-стрит менеджер раскрыл сведения о том, что программа подразделения Skunk Works компании Lockheed Martin, где среди прочего были разработаны истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, отчиталась о доходах и расходах, в которых продемонстрировала «сильный двузначный рост».

«Skunk Works» — это официальное название программ развития Lockheed Martin. Подразделение известно в авиационных кругах тем, что разработало некоторые из самых известных самолетов в американской истории.

1 сентября индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков рассказал, что российский истребитель шестого поколения может быть создан совместно компаниями «МиГ» и «Сухой».

В июне 2016-го глава дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владимир Михайлов рассказал, что российский самолет шестого поколения поднимется в воздух до 2025 года и будет гиперзвуковым.

Бывший главком ВВС России также рассказал, что облик перспективного самолета уже определен. По его словам, скорость самолета будет достигать нескольких Махов, он будет одноместным, сверхманевренным, многофункциональным и построен из композитных материалов по технологии стелс.

Разработку планировалось вооружить дальнобойными гиперзвуковыми ракетами.