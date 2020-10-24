Эксперт назвал отличие телефонного мошенника от сотрудника банка

Как распознать мошенников по телефону, рассказала в субботу, 24 октября, в беседе с радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По словам эксперта, сейчас очень трудно понять звонит мошенник или настоящий сотрудник банка. Злоумышленники выучили алгоритмы разговоров, принятых в банках, сотрудниками которых представляются, и практически в точности соответствуют этому образцу. Поэтому, как добавил Сизов, иногда злоумышленники звонят и не пытаются получить никакой информации, кроме той, какие карточки каких банков есть у потребителя.

Такой звонок служит для сбора информации для планомерной целевой атаки, которую преступники могут предпринять значительно позже. Однако не смотря на все мастерство, их все же можно вычислить. Как пояснил Сизов, банк может самостоятельно приостанавливать активность платежных инструментов своих клиентов, более того, в случае необходимости обязан сделать это в рамках российского законодательства, а мошенникам для этого нужна дополнительная информация.

«Поэтому банк сначала блокирует карточку, а потом связывается с клиентом и задает вопросы. В 99% случаев просьба продиктовать что-то, чтобы приостановить те или иные действия, не последует. Мошенники работают ровно наоборот: предлагают продиктовать что-то, чтобы приостановить операцию», — отметил специалист.

Поэтому нужно запомнить, что вопросы о кодовых словах, одноразовых паролях, номере CVV сотрудники банка задавать не должны, подытожил Сизов.

Ранее о способах заставить мошенников самим прекратить телефонный разговор, рассказал генеральный директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян.