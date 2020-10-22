Эксперт рассказал о способах заставить мошенника бросить трубку

Как заставить мошенников самим прекратить телефонный разговор, рассказал в четверг, 22 октября, в интервью агентству «Прайм» генеральный директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян.

«Если вы взяли трубку, а человек на том конце провода представился сотрудником банка, следует прервать разговор и самостоятельно перезвонить в свой банк. Если хорошее воспитание не позволяет это сделать, можно перевести разговор в шутку. Тогда мошенники поймут, что их план раскрыт, и прекратят разговор», — советует эксперт.

Специалист отметил, что чаще всего жертвами телефонных злоумышленников становятся молодые и образованные люди.

Еще один способ избавиться от мошенников — это взять инициативу на себя и контролировать разговор.

Торосян предлагает задавать звонящему вопросы, ответы на которые может знать только работник банка — вранье обычно чувствуется, если человек сохраняет рассудительность, объясняет он. При этом не рекомендуется хамить и грубить собеседнику, так как это выведет из равновесия только вас.

Наиболее распространенной формой телефонного мошенничества по-прежнему остаются звонки якобы от службы поддержки банка, рассказал «Известиям» руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов 16 октября. Он назвал способы рассекретить телефонного кибермошенника.