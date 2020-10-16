Названы способы рассекретить телефонного кибермошенника

Наиболее распространенной формой телефонного мошенничества по-прежнему остаются звонки якобы от службы поддержки банка, рассказал «Известиям» руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов в пятницу, 16 октября.

Ранее в этот день в Сбербанке рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят россиянам от имени прокуратуры и просят перевести деньги на специальный счет.

Для того чтобы не попасться на удочку телефонных мошенников, в «Лаборатории Касперского» советуют не переходить по сомнительным ссылкам из SMS или сообщений в мессенджерах. Также ни в коем случае никому и никогда не сообщать CVV и одноразовые коды из SMS или push-уведомлений. И, наконец, установить защитную программу, определяющую мошеннические и спам-номера.

«Злоумышленники периодически меняют свои тактики. Они могут не только просить подтвердить данные карты, но и, например, предложить перевести средства на «безопасный счет» или установить дополнительную программу для обеспечения защиты, которая на самом деле окажется ПО для удаленного управления устройством», — сказал Дмитрий Швецов.

Также хакеры могут представляться не службой поддержки банка, а представителями государственных организаций и различных фондов, отметил руководитель инфраструктуры Kaspersky Who. По его словам, такие легенды идут в ход, для того чтобы не вызывать у пользователя подозрений с первых секунд разговора.

«Если человеку поступает звонок из банка, мы в любом случае рекомендуем закончить разговор и перезвонить на официальный номер организации. Он указан на обратной стороне карты. Настоящий сотрудник финансовой организации не будет возражать против завершения разговора, а злоумышленник, наоборот, будет прилагать все усилия, чтобы тот, кому он звонит, не положил трубку», — сказал эксперт в области безопасности.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», в первой половине 2020 года со злоумышленниками, действующими от имени финансовых организаций, хотя бы раз сталкивались более половины респондентов — 58%) В подавляющем большинстве случаев — более 90% — речь шла о телефонном мошенничестве.

13 октября в Генпрокуратуре РФ заявили, что каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета.

Всего в период с января по август 2020 года было выявлено 107,2 тыс. подобных инцидентов, что вдвое больше прошлогодних показателей. Рост такого рода преступлений отмечен в 35 субъектах страны, добавили в ведомстве.