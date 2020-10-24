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У тяжелопереболевших COVID-19 выявили снижение умственных способностей

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Ученые из Имперского колледжа Лондона установили, что у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут наблюдаться ухудшение интеллектуальных способностей. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

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К такому выводу специалисты пришли после проведения онлайн-тестов на остроту памяти и когнитивных способностей с участием более 84 тыс. британцев, победивших COVID-19.

Полученные результаты были сопоставлены с данными проекта Great British Intelligence Test, в рамках которого проверить свой интеллект могут все жители Великобритании.

Учитывались возраст, пол, уровень образования, сфера деятельности и наличие хронических заболеваний. По итогам тестирования выяснилось, что пациенты, у которых ранее была тяжелая форма заболевания коронавирусом, уступали по умственным способностям 65% жителей Великобритании. Наибольшее влияние инфекции было зафиксировано в заданиях на понимание текста и смысла слов. При этом участники успешно справились с тестами на запоминание чисел, пространственную память и восприятие эмоций.

По словам руководителя исследования, нейрофизиолога Адама Хэмпшира, проведенный анализ доказал гипотезу о том, что у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются «выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций», как будто перенесшие коронавирус постарели примерно на 10 лет.

5 октября, генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов предупредил, что сердечно-сосудистые патологии приводят к более тяжелому течению коронавирусной инфекции. По словам академика, основными осложнениями при коронавирусе являются тромбозы, нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность, может возникать и миокардит.

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