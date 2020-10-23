У британки деформировалось лицо после похода в салон красоты

Жительница Великобритании показала испортившуюся внешность после визита в салон красоты. Ролик об этом она опубликовала в TikTok.

По словам девушки, ей всего лишь сделали ламинирование бровей. Но в итоге у нее опухло всё лицо. Кожа в области бровей покраснела, отекла и покрылась волдырями. Закончилось всё госпитализацией.

«У меня действительно ужасная аллергическая реакция, и я была в больнице четыре дня», — написала она в комментариях к посту. При этом с момента процедуры уже прошло восемь дней.

В июле у 22-летней шотландки в результате непрофессионализма косметологов лопнули губы. Это произошло через пять месяцев после процедуры.