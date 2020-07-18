В Шотландии девушка пострадала в результате действий косметологов

У 22-летней шотландки в результате непрофессионализма косметологов лопнули губы. Об этом сообщила газета Daily Star.

У Хлои Макмэхон сразу после операции стали распухать губы. Увидев это, девушка позвонила врачу. Тот предложил ей приложить лед и заверил, что опухание — нормальная реакция.

«Это был ад. Мои губы стали похожи на сосиски. Они были такими огромными, что я даже не могла двигать нижней частью лица. Мне было очень страшно», — рассказывает Макмэхон.

В ответ на требование вернуть деньги она получила от клиники отказ. При этом девушке предложили сделать еще одну инъекцию бесплатно, на что она согласилась. В итоге через пять месяцев после укола ее губы лопнули из-за сильнейшей аллергической реакции.

После случившегося Макмэхон предостерегает всех от походов к косметологам-самоучкам, у которых нет медицинского образования.

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