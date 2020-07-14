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Похожая на куклу Барби девушка потеряла работу из-за внешности

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Фото: twitter.com/baedollbarbie
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Жительница Будапешта Барабара Луна Сипос, которая сделала десяток пластических операций, чтобы стать похожей на куклу Барби, рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за внешности. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

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Раньше 22-летняя Сипос работала администратором, но после того, как она сделала десять пластических операций на сумму более 12 млн рублей, ей пришлось уволиться. Сама девушка считает, что это из-за ее внешности, которая «сводила мужчин с ума».

Свою первую операцию девушка сделала в 17 лет. Всего за несколько лет Сипос изменила форму носа, лба, подбородка и губ, а также увеличила грудь до пятого размера. Ее превращение оплачивал бывший муж девушки, который по словам самой Сипос поддерживал ее стремление.

При этом она считает, что ее превращение в куклу Барби еще не закончено. Девушка планирует новые пластические операции. Так, она хотела бы еще раз изменить форму носа, а также намерена удалить ребра для более тонкой талии.

В июне 2019 года сообщалось, что 21-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова (Andrea Ivanova) прошла более 15 процедур в течение года ради сходства с куклой Барби. Также девушка приклеивает накладные ресницы и делает яркий макияж

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