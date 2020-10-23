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Проверку по факту обрушения стены аварийного дома начали в Омске

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Прокуратура совместно с госжилинспекцией Омской области начала проверку требований жилищного законодательства в столице региона. Поводом стало частичное обрушение стены в аварийном доме по адресу: ул. 50 лет Профсоюзов, 85.

Специалистам предстоит оценить своевременность и достаточность принятых мер по предотвращению чрезвычайной ситуации и по ликвидации последствий. При необходимости будет применено прокурорское реагирование. Речь идет о правах жителей на безопасные условия проживания, передает ИА «Город55».

Как стало известно 16 октября, карстовый провал стал причиной обрушения жилого одноэтажного дома в поселке Вышков Злынковского района Брянской области. Образовалась яма диаметром более 10 м и около 7 м глубиной. Во время происшествия в помещении находились два человека.

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