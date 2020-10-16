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В МЧС назвали причину обрушения дома в Брянской области

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Карстовый провал стал причиной обрушения дома в Брянской области, сообщили в пятницу, 16 октября в МЧС России.

«16 октября 2020 года в 4:25 поступило сообщение о том, что в поселке Вышков Злынковского района, на ул. Ленинская, произошел провал грунта диаметром около 10 метров и глубиной около 6 метров, причиной которого является карстовый провал. В результате данного происшествия произошло обрушение части жилого одноэтажного частного дома, в котором проживают два человека», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, в обрушившейся части дома может находиться пожилая женщина.

Дальнейшая информация уточняется.

О том, что в поселке Вышков Брянской области частный дом провалился под землю, стало известно ранее в этот же день.

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