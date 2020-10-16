В Брянской области дом провалился под землю

В поселке Вышков Брянской области частный дом провалился под землю, сообщает 16 октября «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

В момент происшествия в постройке находились люди. По предварительным данным, под завалами может быть пенсионерка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

28 сентября стало известно, что в Кировской области дом полностью ушел под землю. На месте постройки образовалась воронка диаметром несколько метров. Жители деревни предположили, что дом стоял на карстовом провале.