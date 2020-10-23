Суд в Париже вынесет решение по делу Винника 7 декабря

Суд Парижа 7 декабря огласит решение по делу россиянина Александра Винника, которого обвинили во Франции в вымогательстве и отмывании денег. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает портал RTBF.

До решения суда россиянин остается под стражей.

В ходе судебных слушаний выступили адвокаты некоторых французских компаний, которые пострадали в результате распространения программы Locky. Прокурор Жоанна Брусс назвала Винника «мозгом» вредоносной программы и «очень способным и умным пиратом». Также она потребовала для россиянина 10 лет тюремного заключения и штрафа в €750 тыс.

Адвокаты Винника, в свою очередь, назвали затребованное прокурором наказание негуманным, отметив, что россиянин находится в заключении более трех лет и не видится со своей больной женой и детьми, передает «РИА Новости».

21 октября, во второй день слушаний по делу, защита программиста Винника заявляла, что удовлетворена ходом слушаний. По словам адвоката российского гражданина Фредерика Бело, в тот день Винник дал развернутые ответы на все вопросы судей, а также представил множество деталей и уточнил ряд моментов своей деятельности. Также Бело считает, что его подзащитный дал все необходимые объяснения, для того чтобы максимально пролить свет на произошедшее.

Три года назад специалиста по информационным технологиям Александра Винника задержали во время отдыха с детьми в Греции по запросу американских властей. США также обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу и потребовали его экстрадиции. Россиянин все обвинения отрицает и заявляет о своем согласии быть выданным России.