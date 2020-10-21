Адвокат Винника удовлетворен ходом слушаний в Париже по делу россиянина

Защита программиста Александра Винника, который подозревается в краже личных данных и вымогательстве, удовлетворена ходом слушаний по его делу в Париже. Об этом ТАСС рассказал адвокат российского гражданина Фредерик Бело по итогам второго дня заседания исправительного суда во вторник, 20 октября.

По его словам, Винник в этот день дал развернутые ответы на все вопросы судей, а также представил множество деталей и уточнил ряд моментов своей деятельности. Также Бело считает, что его подзащитный дал все необходимые объяснения для того, чтобы максимально пролить свет на произошедшее.

Александр Винник отвечал на вопросы судей в течение пяти часов. Кроме того, в качестве свидетеля был допрошен представитель Европейского полицейского агентства (Европол), который рассказал о расследовании этого дела совместно с США.

Адвокат добавил, что затронутые аспекты были очень полезны для защиты. Так, было указано на отсутствие каких-либо правил, касающихся криптовалюты. По словам защитника, у его клиента не было ощущения, что он совершает какие-либо нарушения в связи с отсутствием законодательной базы в данной области.

Три года назад специалиста по информационным технологиям Александра Винника задержали во время отдыха с детьми в Греции по запросу американских властей. США также обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу и потребовали его экстрадиции. Россиянин все обвинения отрицает и заявляет о своем согласии быть выданным России.