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В Антарктиде обнаружили обыкновенных комаров

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Комары появились на острове Кинг-Джордж в Антарктиде, сообщил в пятницу, 23 октября, начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

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«На острове Кинг-Джордж, где находятся семь станций разных государств, в том числе российская станция Беллинсгаузен, некоторое время назад появились комары. Это произошло в связи с человеческим фактором — там много туристов, к тому же там идеальные условия для комаров — ручьи, речки, летом плюс 3, зимой минус 5, климат мягкий», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее, по его словам, ученые не наблюдали комаров на этой территории.

«Такой проблемы раньше в Антарктиде не было. Для ученых это необычная научно-прикладная работа, проект по изучению ситуации стартовал только в этом сезоне, проблема еще решается», — сказал эксперт.

По словам Клепикова, Совет управляющих национальных антарктических программ начал исследование и разработал специальные ловушки для комаров. Исследования будут проводиться на всех станциях острова.

В июле Всемирная метеорологическая организация (ВМО) отметила, что каждые последующие пять лет среднегодовая глобальная температура будет выше доиндустриального уровня минимум на один градус Цельсия.

Ранее ученые предрекли климатический хаос на Земле. По их расчетам, к 2100 году таяние льдов вызовет экстремальные погодные условия и температурные перепады по всему миру.

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