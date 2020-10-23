Сотрудница банка сняла деньги с кредитной карты жителя Тюменской области

В Тюменской области в полицию обратился мужчина, которому пришло письмо с требованием оплатить долг по кредитной карте. Она была получена в апреле этого года, однако мужчина утверждал, что карту не заказывал и деньги с нее не снимал.

Оказалось, что одна из бывших сотрудниц банка, не сообщив клиенту, перевыпустила на его имя кредитку и сняла с нее 14 тыс. рублей. В настоящее время 23-летняя подозреваемая признала свою вину, пишет megatyumen.ru. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Девушке грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В интернете набирает обороты еще один вид мошенничества — оплачиваемые опросы. За январь–август 2020 года «Лаборатория Касперского» обнаружила больше 2,5 тыс. сайтов с подобными предложениями, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2019-го. Злоумышленники обещают вознаграждение в десятки или даже сотни тысяч рублей за прохождение опроса, но сначала просят оплатить комиссию — несколько сотен рублей.