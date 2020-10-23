Аналитики назвали плюсы и минусы низкой ключевой ставки в России

Ключевая ставка находится на минимальном уровне за многие годы, cоответственно, и в банках ставки по ипотеке находятся на самых низких уровнях, рассказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов 23 октября.



По его словам, ипотечный кредит можно взять под 8%, а по программе льготной ипотеки — под 6,5%. «Таких займов на рынке ипотеки сейчас более 60%, программа пользуется популярностью. И она продлена до 1 июня следующего года, а значит, купить жилье под 6,5% годовых можно будет и в следующем году», — сказал Артем Тузов.

С другой стороны, повышенный спрос на недвижимость толкнул цены вверх, отметил аналитик. Он подчеркнул, что стоимость жилья в стране выросла в среднем на 10-12%, а в некоторых мегаполисах еще выше.

«Поэтому, прежде чем взять кредит на покупку недвижимости, стоит очень реально взвесить свои возможности, чтобы ипотека не стала неподъемной. Нужен первоначальный взнос, нужна уверенность в том, что несмотря на кризис, не снизятся доходы и человек не попадет под сокращение. Ведь ипотека выдается на длительный период, и все эти годы, из месяца в месяц, кредит нужно будет выплачивать без задержек», — сказал Тузов.

По его мнению, хорошей стратегией сейчас может быть поиск квартир на вторичном рынке. В некоторых районах Москвы они продаются дешевле, чем у застройщиков. И даже с учетом более высокой ставки по кредиту, ежемесячный платеж будет меньше за счет меньшего тела кредита, подчеркнул эксперт. Это могут быть районы с новым жильем, но с локальным перезастроем и большим объемом выведенного жилья.



В свою очередь первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что если деньги нужны для открытия бизнеса или покупки предметов роскоши, то процентные ставки по таким кредитам тоже довольно низкие. Но перед этим заемщик должен понимать, что сможет вносить ежемесячный платеж на весь срок кредита, что у него будут средства, если даже он потеряет работу или столкнется с другими финансовыми проблемами.

«Особенно это актуально для тех, кто делает крупные покупки. В текущем году нет предпосылок для резкого роста ключевой ставки, но банки тоже не будет постоянно внедрять выгодные акции. Такие предложения стоит мониторить, чтобы найти подходящий вариант», — заключил Сигал.

Ранее 23 октября Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Отмечается, что происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России.

Регулятор отметил, что ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов.