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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

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Банк России в пятницу, 23 октября, ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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«Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов, отмечает регулятор.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — добавили в Банке России.

Уточняется, что ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Ранее совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% 18 сентября. Тогда отмечалось, что при принятии решений ЦБ будет оценивать, насколько влияет на денежно-кредитную политику прекращение принятых на фоне пандемии COVID-19 мер.

10 сентября зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что динамика роста российской экономики по итогам 2020 года может немного превысить ожидания, из которых исходил совет директоров ЦБ в июле. При этом на динамику ВВП могут оказывать влияние многие факторы как со стороны спроса, так и со стороны предложения, поэтому пока рано говорить о том, как эти выходящие данные повлияют на прогноз, отметил он.

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